Вестник Кавказа

Махмуд Аббас призвал ХАМАС освободить заложников и отказаться от власти в Газе

Махмуд Аббас призвал ХАМАС освободить заложников и отказаться от власти в Газе
© Фото: официальный сайт Кремля
Глава ПНА Махмуд Аббас подверг критики ХАМАС, призвав палестинское движение прекратить вооруженное сопротивление и трансформироваться в политическую партию.

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал палестинское движение ХАМАС освободить заложников, прекратить вооруженную борьбу, а также отказаться от власти в Газе, сообщают израильские СМИ.  

"Выдайте заложников! Движение ХАМАС должно прекратить контролировать сектор Газа и сдать оружие представителям ПНА"

– Махмуд Аббас

Лидер ПНА обратился к ХАМАС с требованием начать диалог с ПНА на правах мирной политической силы. 

Аббас отметил, что ПНА стремится к освобождению израильских заложников, а также снятию блокады сектора Газа. Также одной из целей организации является прекращение переселения палестинцев. 

Махмуд Аббас в своем обращении также осудил военные действия Израиля в секторе Газа, которые приводят к гибели сотен людей.

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