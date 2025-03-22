Махмуд Аббас призвал ХАМАС освободить заложников и отказаться от власти в Газе

Глава ПНА Махмуд Аббас подверг критики ХАМАС, призвав палестинское движение прекратить вооруженное сопротивление и трансформироваться в политическую партию.

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал палестинское движение ХАМАС освободить заложников, прекратить вооруженную борьбу, а также отказаться от власти в Газе, сообщают израильские СМИ.

"Выдайте заложников! Движение ХАМАС должно прекратить контролировать сектор Газа и сдать оружие представителям ПНА"

– Махмуд Аббас

Лидер ПНА обратился к ХАМАС с требованием начать диалог с ПНА на правах мирной политической силы.

Аббас отметил, что ПНА стремится к освобождению израильских заложников, а также снятию блокады сектора Газа. Также одной из целей организации является прекращение переселения палестинцев.

Махмуд Аббас в своем обращении также осудил военные действия Израиля в секторе Газа, которые приводят к гибели сотен людей.