Эрдоган занялся координацией ведомств после землетрясения в Стамбуле

Ситуацию на месте после сильного землетрясения в Стамбуле мониторят власти Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично координирует действия ведомств, рассказал глава турецкого управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун.
"Каждый из наших соответствующих департаментов продолжает проводить проверки в своих областях. Эрдоган внимательно следит за процессом и развитием событий и обеспечивает координацию действий наших соответствующих учреждений"
- Фахреттин Алтун
Он попросил СМИ отказаться от дезинформации и попыток сделать сенсацию, а граждан призвал следовать заявлениям официальных учреждений и подтвержденной информации.
Со слов главы МВД Турции Али Ерликая, сообщения об обрушении зданий после мощного землетрясения в Стамбуле нет.
Напомним, что сегодня днем турецкий мегаполис потрясло несколько подземные толчков. Их магнитуда варьировалась от 3,9 до 6,2. По данным очевидцев, землетрясение ощущалось на поверхности: тряслись стены, произошли перебои в подаче электричества и интернета.