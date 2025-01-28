Вестник Кавказа

Санкции США против Северного потока-2 могут быть сняты

Санкции США против Северного потока-2 могут быть сняты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций, направленных против газопровода "Северный поток-2", – такую информацию сообщают американские СМИ.

Американские власти обсуждают вариант отмены санкций против российского газопровода "Северный поток-2", пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

Помимо прекращения санкций против газопровода обсуждается и возможность "вычеркивания" из черного списка и других российских активов в Европе.

Газета обращает внимание на тот факт, что отмена санкций против "Северного потока-2" стала бы проявлением "резкого изменения" в американской политике и "серьезной уступкой" со стороны Белого дома. Изначально рестрикции против компаний, строивших газопровод, были установлены при первом сроке Дональда Трампа, в период с 2017 по 2021 годы.

В Politico также сообщили, что идею отмены санкций продвигает спецпосланник Стивен Уиткофф. Ему противостоят глава Госдепа Марко Рубио, а также министр внутренних дел, глава нацсовета по энергетическому доминированию Дуглас Бергам.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если Газпром готов обсуждать возможность поставок газа в Европу с новым владельцем газотранспортных сетей. Представитель Кремля подчеркнул, что это исключительно коммерческий вопрос безо всякой политической подоплеки.

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