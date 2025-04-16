Авиавласти ЕАЭС выработали подходы к вопросам безопасности

Эксперты из России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана поделились опытом реагирования на ложные сообщения о запрещенных предметах в воздушных судах и выработали единую стратегию реагирования на них.

Авиавласти государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) унифицируют свои подходы к авиационной безопасности, сообщили сегодня в комитете гражданской авиации Казахстана.

Эта тема стала основной в ходе совещания специалистов в этой сфере, которая прошла в Ереване – они обсудили порядок проведения инспекций, защиты служб аэронавигации, кибербезопасности и использования беспилотных летательных аппаратов, передает Sputnik Казахстан.

"Особое внимание было уделено оценке рисков в области авиационной безопасности и безопасности полетов, в том числе в зонах конфликтов и вблизи них"

- КГА Казахстана

Главным итогом совещания стало то, что авиавласти стран объединения пришли ко взаимопониманию в выработке согласованных подходов к управлению рисками в гражданской авиации, отметив важное значение роли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) как модератора интеграционных процессов.

Участники заседания экспертной группы договорились представить совместные документы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и утвердили план работы на 2025 год.