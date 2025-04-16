Никол Пашинян осудил осквернение флагов Азербайджана и Турции в Ереване. Ранее в столице Армении прошло факельное шествие.
Армянский премьер Никол Пашинян осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия, которое состоялось вчера, 23 апреля, в Ереване.
Как заявила пресс-секретарь главы правительства страны Назели Багдасарян, премьер-министр республики осудил осквернение флагов, назвав действия безответственными и неприемлемыми.
Она добавила, что сожжение флагов международно признанного государства, тем более соседних стран, руководителем страны не может быть расценено иначе.
"Это провокационная и провоцирующая практика"
- Назели Багдасарян
Факельное шествие в Ереване состоялось по случаю годовщины событий 1915 года в Османской империи, односторонне трактуемых армянскими националистами как "геноцид армян".