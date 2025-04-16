Вестник Кавказа

Пашинян осудил осквернение флагов Азербайджана и Турции в Ереване

Пашинян осудил осквернение флагов Азербайджана и Турции в Ереване
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян осудил осквернение флагов Азербайджана и Турции в Ереване. Ранее в столице Армении прошло факельное шествие.

Армянский премьер Никол Пашинян осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия, которое состоялось вчера, 23 апреля, в Ереване.

Как заявила пресс-секретарь главы правительства страны Назели Багдасарян, премьер-министр республики осудил осквернение флагов, назвав действия безответственными и неприемлемыми.

Она добавила, что сожжение флагов международно признанного государства, тем более соседних стран, руководителем страны не может быть расценено иначе.

"Это провокационная и провоцирующая практика"

- Назели Багдасарян

Факельное шествие в Ереване состоялось по случаю годовщины событий 1915 года в Османской империи, односторонне трактуемых армянскими националистами как "геноцид армян".

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