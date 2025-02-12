Вестник Кавказа

Азербайджан пригласил армянских спортсменов на Игры СНГ в Ханкенди

Азербайджан пригласил армянских спортсменов на Игры СНГ в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан пригласил Армению на Игры СНГ, которые пройдут в Ханкенди и других городах республики. Ереван пока не дал ответа на приглашение.

Баку направил приглашение армянским спортсменам принять участие в III Играх СНГ, которые пройдут в Ханкенди и ряде других городов Азербайджана. Об этом сообщила одна из руководителей компании Baku City Circuit. 

"В соответствии с правилами каждого международного мероприятия, есть приглашенные страны. Мы отправляем свои приглашения различным странам"

– Айгюль Агаева

Сообщается, что Армения пока не дала ответа на предложение азербайджанской стороны. 

Напомним, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

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