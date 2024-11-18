Гафарова возглавит азербайджанскую делегацию на похороны Папы Франциска

В эту субботу состоятся похороны Папы Римского Франциска. Их посетит делегация от Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова примет участие в похоронах Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля, рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Делегация от Азербайджана во главе с Сахибой Гафаровой отправится в Рим 25 апреля.

Напомним, что Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно завещанию, он попросил предать его тело земле в базилике Санта-Мария-Маджоре. При этом могила должна быть очень простой и без украшений.

Известно, что делегацию от Грузии на похороны Папы Франциска возглавит президент Михаил Кавелашвили. Вместе с ним в Рим прилетят глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе и представители Грузинской православной церкви.