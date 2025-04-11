Ильхам Алиев направил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

В связи со смертью Папы Римского Франциска президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Святому Престолу. В нем он подчеркнул роль понтифика в укреплении отношений Баку и Ватикана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Святому Престолу и всему католическому миру в связи со смертью Папы Римского Франциска. Он направил письмо на имя кардинала Кевина Фаррела.

"Разделяю скорбь этой большой утраты и выражаю Вам, Святейшему Престолу, и всем Вашим единоверцам глубочайшие соболезнования от себя лично и от имени народа Азербайджана"

- Ильхам Алиев

В своем письме, он отметил вклад Папы Римского Франциска в развитие и укрепление дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

Напомним, что Святой Престол сообщил о смерти Папы Римского Франциска сегодня утром. Ему было 88 лет. Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был назначен главой Римско-католической церкви под именем Франциск в 2013 году. Он стал первым в истории папой из Нового Света.