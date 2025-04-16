Вестник Кавказа

Пекин заявил об отсутствии контактов с Вашингтоном по торговым вопросам

Пекин заявил об отсутствии контактов с Вашингтоном по торговым вопросам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД КНР опроверг слова Дональда Трампа о ежедневных контактах Пекина и Вашингтона по вопросам пошлин. Ведомство уточнило, что переговоры не проводятся.

Власти Китая не начинали переговоров с США по вопросам торговли и пошлин, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, опровергнув слова американского президента Дональда Трампа "об активных консультациях".

"Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения"

- Го Цзякунь

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о ежедневных контактах США и Китая по торговым вопросам. Также он намерен снизить таможенные пошлины на китайские товары, однако уточнил, что ставка все равно не будет ровняться нулю.

Стоит отметить, что сейчас пошлины Трампа на товары из КНР достигают 145%. Пекин ввел ответные меры и поднял пошлины на американскую продукцию до 125%.

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