Главы СВР и ЦРУ могут провести встречу – Нарышкин

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с руководителем Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом он сам рассказал журналистам.
"У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления"
– Нарышкин
Он охарактеризовал беседу с американским коллегой как "очень конструктивную".
Исходя из плодотворности разговора, Нарышкин допустил, что может состояться его встреча с Рэтклиффом. Конкретных сроков он не назвал, пояснив, что она могла бы быть организована "в течение какого-то времени", пишет ТАСС.
Напомним, накануне американские СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может прибыть в пятницу в Россию, где его ждет очередная встреча с президентом Владимиром Путиным. Она станет уже четвертым разговором российского лидера с Уиткоффом за последние месяцы.