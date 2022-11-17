Главы СВР и ЦРУ могут провести встречу – Нарышкин

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил возможной встречи со своим американским коллегой, директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с руководителем Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом он сам рассказал журналистам.

"У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления"

– Нарышкин

Он охарактеризовал беседу с американским коллегой как "очень конструктивную".

Исходя из плодотворности разговора, Нарышкин допустил, что может состояться его встреча с Рэтклиффом. Конкретных сроков он не назвал, пояснив, что она могла бы быть организована "в течение какого-то времени", пишет ТАСС.

Напомним, накануне американские СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может прибыть в пятницу в Россию, где его ждет очередная встреча с президентом Владимиром Путиным. Она станет уже четвертым разговором российского лидера с Уиткоффом за последние месяцы.