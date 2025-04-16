Вестник Кавказа

Президент Ирана посетит Китай – Аббас Аракчи

Президент Ирана посетит Китай – Аббас Аракчи
© Фото: МИД Ирана
Иран выстраивает отношения с Китаем – глава иранского внешнеполитического ведомства рассказал о итогах своего визита в Поднебесную и озвучил планы по дальнейшим контактам лидеров двух стран.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился итогами встречи со своим китайским коллегой Ванном И, которую он провел в ходе своего официального визита в КНР.

"У меня был долгий и стратегический разговор с министром иностранных дел Китая. Мы обсудили практически все вопросы, связанные с двусторонними отношениями и международными делами"

- Аббас Аракчи

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран достигли согласия по ядерной программе Ирана, а также провели глубокий обмен мнениями о гегемонистской и агрессивной политике США на мировой арене, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также дипломаты обсудили визит в Китай президента ИРИ Масуда Пезешкиана, который планируется в ближайшем будущем, отметив: впоследствии президент Ирана примет участие в саммите глав государств ШОС в сентябре, добавил Аракчи.

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