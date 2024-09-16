Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана посетит Китай

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Сегодня состоится официальный визит главы МИД Ирана Аракчи в Китай. Он планирует обсудить переговоры с США и сотрудничество Тегерана и Пекина.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершит официальный визит в Китай, рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Исмаил Багаи.

"Аракчи отправится в Пекин"

- Исмаил Багаи

С его слов, визит состоится сегодня, 22 апреля. В Пекине он планирует обсудить ход переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе Ирана.

Кроме того, Аббас Аракчи обсудит с китайскими коллегами соглашение об экономическом сотрудничестве, заключенное в 2021 году. Срок его действия составляет 25 лет.

Напомним, что Иран и США провели уже два раунда переговоров: один состоялся 12 апреля в Омане, другой – 19 апреля в Риме. На последней встрече сторонам удалось договориться о целях и принципах нового соглашения об иранской ядерной программе.

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