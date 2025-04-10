Вестник Кавказа

Иран и США обсудят детали будущих переговоров 23 апреля

Дворец Аль-алам в Маскате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Омане пройдет техническая встреча между дипломатами Ирана и США. Мероприятие запланировано на 23 апреля.

Представители Вашингтона и Тегерана 23 апреля проведут встречу на уровне экспертов для обсуждения деталей дальнейших консультаций, поведал замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. 

"В среду в Маскате пройдут экспертные и технические встречи для обсуждения деталей переговоров"

– Казем Гариб-Абади

Сообщается, что встреча пройдет при участии посредников. Дипломаты планируют договориться об общих принципах ведения переговоров. 

Напомним, что второй раунд переговоров по иранской ядерной проблеме состоялся в субботу в Риме. Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, Вашингтон удовлетворен прогрессом, достигнутым в рамках консультаций.

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