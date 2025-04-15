Пезешкиан: мы хотим ускорить сближение с Баку

Иран планирует нарастить потенциал сотрудничества с Азербайджаном, заявил накануне своего предстоящего визита в страну президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

Иран намерен активно наращивать сотрудничество с Азербайджаном, развивая его богатый потенциал, заявил сегодня на координационном заседании в связи с предстоящим визитом в Баку президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"С учетом проведенных консультаций и подготовительных мероприятий ожидается, что визит приведет к укреплению связей, а сотрудничество между государственным, частным и общественным секторами стран в экономической, торговой, культурной, туристической и политической сферах будет упрощено и ускорено в значительной степени"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, государственный визит в Азербайджан президента Ирана начнется 28 апреля. Вместе с ним в Баку прибудет делегация из 120 человек, в состав которой войдут представители частного сектора, участники межпарламентской группы дружбы Баку и Тегерана, а также губернаторы четырех северо-западных провинций Исламской Республики.

Как смотрит Москва на нормализацию связей Баку и Тегерана?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что для России крайне важно сохранение стабильных позитивных отношений между Азербайджаном и Ираном.

"Иран интегрируется в ШОС и создает зону свободной торговли с Россией, тем самым он становится близким нам партнером в экономическом смысле. Поэтому сейчас мы хотели бы, чтобы отношения Ирана с соседними государствами были лучше и предсказуемее. Мы, конечно, видели, что с момента на посольство Азербайджана в Тегеране отношения двух стран пережили очень трудный период с дипломатическими проблемами и экономическими сложностями. А теперь мы с радостью и большим интересом наблюдаем за тем, как эти отношения становятся конструктивнее и бесконфликтнее", - прежде всего сказал он.

"Таким образом, общий политический фон у нынешнего этапа ирано-азербайджанских отношений позитивный. Если же идти по более конкретным вопросам, то очевидно, что международный транспортный коридор "Север-Юг" сможет использовать потенциал западного маршрута полностью, только если отношения Азербайджана с Ираном будут стабильно хорошими. Ни один инвестор не будет вкладываться в этот проект, если он будет сомневаться в том, что контакты между Тегераном и Баку действительно нормальные и в них нет конфликта", - продолжил Станислав Ткаченко.

"Россия в последние годы сталкивается с серьезными проблемами в транспортной сфере, в логистике на Балтийском море и Черном море – они не военного характера, а связаны с тем, что страховые компании не обслуживают определенные грузы и часть контейнерных фирм ушла с российского рынка. Поэтому значение МТК "Север-Юг" для сохранения и расширения российской внешней торговли (как экспорта, так и импорта) в направлении дружественных России стран – Ближнего Востока, Африки, Южной Азии – постоянно возрастает", - подчеркнул экономист.

"Пока что возможности этого маршрута используются незначительно, но они могут быть намного больше, особенно в условиях, когда растет товарооборот между Россией и Ираном, Россией и Индией, а также другими странами. В этом контексте Москве важно, чтобы в контактах Баку и Тегерана не было напряженностей", - заключил Станислав Ткаченко.