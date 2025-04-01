Вестник Кавказа

Запущены прямые рейсы из Ташкента в Мадрид

Запущены прямые рейсы из Ташкента в Мадрид
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Узбекистанские авиалинии" начали совершать рейсы из Ташкента в Мадрид. В честь запуска рейса компания дарит клиентам 10-процентную скидку.

Прямое авиасообщение связало по воздуху Ташкент и Мадрид, полеты из узбекистанской столицы в испанскую выполняет компания Uzbekistan Airways.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы из одного города в другой совершаются по понедельникам с промежуточной посадкой в городе Ургенч.

Отмечается, что в честь запуска рейса авиакомпания до 20 октября текущего года дарит своим клиентам 10-процентную скидку на покупку билетов.

Стоит добавить, что билет из Ташкента в Мадрид обойдется в 4,3 млн сумов, а обратное направление стоит почти 8 млн сумов.

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