Вестник Кавказа

Северная Осетия готова побить рекорд по туристам в 2025 году

Северная Осетия готова побить рекорд по туристам в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В текущем году Северная Осетия планирует принять рекордное количество отдыхающих. Глава региона Меняйло уверен, что это возможно за счет создания новых туристических объектов – курорта "Мамисона" и других.

Северная Осетия хочет принять рекордное число туристов по итогам 2025 года. Планами поделился глава региона Сергей Меняйло.

"Я нисколько не сомневаюсь, что туристического рекорда ждать стоит. Потому что количество достопримечательных мест у нас не уменьшается, наоборот, туробъекты открываются"

- Сергей Меняйло

Он считает, что на рост потока туристов окажет влияние открытие ряда новых объектов, в частности, курорта "Мамисон" и "Алания Парк".

Также Сергей Меняйло передал, что эффект от введенного ранее туристического налога будет виден несколько позже. Первые данные о полученных средств будут получены 25 апреля.

Напомним, что в 2024 году отдых в Северной Осетии выбрали 1,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше в сравнении с показателями предыдущего года.

Технический запуск курорта "Мамисон" провели чуть больше месяца назад. Сейчас он начал перестраиваться на летний режим работы, в связи с чем были закрыты канатные дороги на техническое обслуживание.

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