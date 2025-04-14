Вестник Кавказа

В отелях и гостиницах Железноводска нет мест – мэрия

Парк каскадная лестница в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В мэрии Железноводска заявили, что в гостиницах и санаториях закончились места. Туристам предлагают искать жилье в соседних городах КМВ.

Руководитель города Железноводска Евгений Бакулин сообщил, что в санаториях и гостиницах курорта закончились места.

По словам мэра, май станет началом горячего курортного сезона. Градоначальник также уточнил, что путешественники забронировали все места даже в хостелах.

Глава Железноводска рекомендовал туристам искать жилье в соседних городах Кавказских Минеральных Вод. Он напомнил, что они находятся недалеко друг от друга.

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