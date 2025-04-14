В отелях и гостиницах Железноводска нет мест – мэрия

В мэрии Железноводска заявили, что в гостиницах и санаториях закончились места. Туристам предлагают искать жилье в соседних городах КМВ.

Руководитель города Железноводска Евгений Бакулин сообщил, что в санаториях и гостиницах курорта закончились места.

По словам мэра, май станет началом горячего курортного сезона. Градоначальник также уточнил, что путешественники забронировали все места даже в хостелах.

Глава Железноводска рекомендовал туристам искать жилье в соседних городах Кавказских Минеральных Вод. Он напомнил, что они находятся недалеко друг от друга.