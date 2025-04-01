Генсек НАТО посетит США завтра

Стало известно о дате визита генсека НАТО в Вашингтон. Он посетит столицу США 24-25 апреля. Планируются встречи с госсекретарем Марко и другими высокопоставленными лицами.

Визит генерального секретаря Марка Рютте в США состоится 24-25 апреля, рассказала пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Генеральный секретарь встретится с государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем"

- пресс-служба

Напомним, что после инаугурации президента США Дональда Трампа отношения между НАТО и Вашингтоном несколько испортились. Нового хозяина Белого дома не устраивают расходы США на альянс. С его слов, все члены должны в равной степени оплачивать существование НАТО. В ином случае, США могут покинуть организацию.

Позже госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжают играть активную роль в НАТО и желают увеличения силы альянса. Он уточнил, что Трамп не выступает против Североатлантического альянса, американский президент против НАТО, у которого "нет необходимых возможностей".