Гостиницы будут заняты на 90% в Северной Осетии летом

Места размещения, а также санатории, будут загружены почти полностью в Северной Осетии на ближайшее лето, рассказали власти республики. Популярность региона как места для отдыха в последние годы растет.

Гостиницы и санатории в конце весны, летом и в начале осени будут заняты практически на 90% в Северной Осетии, рассказал глава Фонда развития туризма региона Александр Габараев.

По его словам, пиковое время для отдыха в Северной Осетии – это май-сентябрь. На этот период, по прогнозам, загрузка достигнет 85-90%.

"При этом 80% загрузки номерного фонда среди гостиничных комплексов идет на предстоящие майские праздники. 70% – загрузка санаторно-курортных комплексов"

– Габараев

Чиновник добавил, что туристы все чаще в последние годы выбирают именно Северную Осетию. Республика привлекает новых гостей за счет неповторимых природных достопримечательностей, памятников истории и культуры, пишет ТАСС.

Директор фонда добавил, что, наряду с другими регионами СКФО, Северная Осетия ожидает увеличения потока туристов. Он предположил, что часть тех, кто собирался отдохнуть на определенных курортах Краснодарского края, теперь могут выбрать именно Северную Осетию.