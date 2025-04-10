Нетаньяху собирается посетить Азербайджан

Глава израильского правительства в ближайшем будущем может приехать в Азербайджан. В ходе поездки Биньямин Нетаньяху проведет переговоры с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Израиля в ближайшей перспективе может совершить визит в Азербайджан. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на источник.

По данным Jerusalem Post, соответствующие переговоры о поездке Биньямина Нетаньяху в республику Южного Кавказа, выступающей посредником между Израилем и Турцией, уже ведутся.

При этом отмечается, что точная дата визита пока не установлена.

Согласно информации, в Баку израильский премьер пообщается с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Напомним, несколько недель назад высокопоставленные делегации Израиля и Турции провели технические переговоры в Баку. В ходе встречи стороны говорили о предотвращении разногласий между двумя странами. В частности, обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в Сирией, на территории которой, как отмечалось ранее, могут появиться турецкие военные базы.