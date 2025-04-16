Вестник Кавказа

Президент Грузии посетит похороны Папы Римского Франциска

Собор Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская делегация отправится в Ватикан 26 апреля, чтобы попрощаться с Папой Римским Франциском. В нее войдут президент Грузии Михаил Кавелашвили, глава МИД Мака Бочоришвли и другие.

На похороны Папы Римского Франциска направится грузинская делегация. Они состоятся 26 апреля.

В состав делегации войдут президент Михаил Кавелашвили, глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе и представители Грузинской православной церкви.

Напомним, что о смерти Папы Римского Франциска стало известно 21 апреля. Согласно официальному заключению медиков, он умер от церебрального инсульта. Понтифику было 88 лет.

В связи с этим первые лица Грузии выразили соболезнования. Добрым словом Папу Римского помянули премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвли, почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

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