Вестник Кавказа

Соболезнования в связи со смертью Папы Римского выразили власти Грузии

Соболезнования в связи со смертью Папы Римского выразили власти Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с кончиной Папы Римского Франциска первые лица Грузии направили Ватикану и всему католическому миру соболезнования. Добрые слова о понтифике высказали премьер-министр Кобахидзе, президент Кавелашвили и основатель правящей "Грузинской мечты" Иванишвили.

Первые лица Грузии выразили соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска. О его уходе из жизни стало известно сегодня утром.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его наследие мира, сострадания и единства будет жить всегда.

"Глубоко опечален кончиной Его Святейшества Папы Франциска. От имени народа Грузии я выражаю наши искренние соболезнования католической общине по всему миру"

- Ираклий Кобахидзе

Слова соболезнований также высказал президент Грузии Михаил Кавелашвили. Он отметил, что Папу Римского Франциска будут помнить как духовного лидера, отличавшегося глубоким смирением, состраданием и мужеством.

"Его нравственная ясность и непоколебимая приверженность созданию более справедливого и сострадательного мира продолжат вдохновлять поколения. Да упокоится его душа в вечном мире"

- Михаил Кавелавшили

Помимо этого, о добрых делах Папы Римского напомнил бывший премьер-министр Грузии и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Он подчеркнул, что понтифик продолжит оставаться примером для миллионов в качестве символа сострадания, мира и единства.

"Папа Франциск всегда стремился распространять мир и добро"

- Бидзина Иванишвили

Напомним, что о смерти Папы Римского Франциска сообщил кардинал Кевин Фаррел сегодняшним утром. Ушедшему понтифику было 88 лет.

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