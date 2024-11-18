Вестник Кавказа

Нового Папу Римского могут избрать 5 мая

Собор Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Датой, когда кардиналы соберутся для выбора нового Папы Римского, может стать 5 мая. Это будет следующий день после окончания девятидневного траура по Папе Франциску.

Закрытые выборы нового Папы Римского (конклав) могут пройти 5 мая, согласно принятому на конгрегации кардиналов ритуальный календарь. Окончательное решение об этом будет принято после похорон Папы Франциска 26 апреля.

В Службе печати Святого престола передали, что на заседании собрания кардиналов накануне было решено, что девятидневный траур по Папе Римскому Франциску будет соблюдаться со дня похорон до 4 мая. Первый ритуал будет проведен 26 апреля, после он продолжится каждый день в соборе Святого Петра. В нем примут участие представители Римско-католической церкви.

Одним из главных кандидатов на должность Папы считается итальянский кардинал Пьетро Паролин – госсекретарь Святейшего Престола. Он уже 13 лет считается вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви.

Напомним, что Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно официальному заключению врачей, причиной смерти стал церебральный инсульт.

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