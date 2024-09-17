Киргизия готова сотрудничать с Азербайджаном по "зеленым" проектам

Власти Киргизии готовы активно развивать сотрудничество с Азербайджаном, особенно это касается "зеленых" проектов в сфере гидроэнергетики, которые успешно реализуют в стране азербайджанские специалисты.

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров сегодня принял посла Киргизии в Баку Максата Мамытканова, разговор зашел об активизации сотрудничества между двумя странами, сообщает МИД Киргизии.

Участники беседы обсудили вопросы развития двустороннего экономического сотрудничества, сделав особый акцент на работу Азербайджано-Киргизского фонда развития как основного инструмента экономического взаимодействия двух стран, передает Trend.

В частности, собеседники сконцентрировались на реализации "зеленых" проектов, в частности в сфере гидроэнергетики, с которыми давно и успешно справляются в Азербайджане и которыми пока не может похвастаться Киргизия.

Стороны подчеркнули намерение продолжать развивать и углублять взаимовыгодное двустороннее экономическое сотрудничество.

Также киргизский дипломат предложил министру наладить сотрудничество между регионами двух стран, которое было бы весьма выгодным для них – такое желание уже озвучила Нарынская область Киргизии, отметил Максат Мамытканов.