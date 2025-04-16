Федерация конного спорта Азербайджана признана лучшей в мировом этноспорте

Эксперты этноспортивного форума в Санкт-Петербурге высоко оценили Федерацию конного спорта Азербайджана за усилия по сохранению культурного наследия.

Федерация конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСАР) признана лучшей традиционной спортивной организацией мира. Почетное звание присвоено в рамках международного VII Этноспортивного форума в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что признание федерация получила за вклад в защиту национального и духовного наследия, а также популяризацию традиционных видов конного спорта.

Представители федерации на площадке форума также провели встречи с коллегами из других стран, обсудив возможности сотрудничества в рамках международных проектов, передает АзерТАдж.