Вестник Кавказа

Федерация конного спорта Азербайджана признана лучшей в мировом этноспорте

Федерация конного спорта Азербайджана признана лучшей в мировом этноспорте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты этноспортивного форума в Санкт-Петербурге высоко оценили Федерацию конного спорта Азербайджана за усилия по сохранению культурного наследия.

Федерация конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСАР) признана лучшей традиционной спортивной организацией мира. Почетное звание присвоено в рамках международного VII Этноспортивного форума в Санкт-Петербурге. 

Сообщается, что признание федерация получила за вклад в защиту национального и духовного наследия, а также популяризацию традиционных видов конного спорта. 

Представители федерации на площадке форума также провели встречи с коллегами из других стран, обсудив возможности сотрудничества в рамках международных проектов, передает АзерТАдж.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нетаньяху собирается посетить Азербайджан

Нетаньяху собирается посетить Азербайджан

Авиарейсов за рубеж из Баку на Курбан-байрам будет больше

Авиарейсов за рубеж из Баку на Курбан-байрам будет больше

В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт

В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт

Китай отменил визовый режим для граждан Азербайджана

Китай отменил визовый режим для граждан Азербайджана

Тарифные войны наносят ущерб интересам всех стран – Си Цзиньпин

Тарифные войны наносят ущерб интересам всех стран – Си Цзиньпин

Турция и Азербайджан обсудили сельское хозяйство в Анкаре

Турция и Азербайджан обсудили сельское хозяйство в Анкаре

Стихи врачей прозвучали в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

Стихи врачей прозвучали в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

Симонян рассказал о коротком разговоре с Гафаровой в Санкт-Петербурге

Симонян рассказал о коротком разговоре с Гафаровой в Санкт-Петербурге

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Врачи запретили Хидаяту Гейдарову участвовать в ЧЕ по дзюдо в Подгорице

Врачи запретили Хидаяту Гейдарову участвовать в ЧЕ по дзюдо в Подгорице

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы