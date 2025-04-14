Азербайджан поделился своим опытом развития туризма

Представители туристической отрасли Азербайджана приняли участие в международном саммите Туристической ассоциации Азии и Тихого океана, проходившем в Стамбуле, где рассказали о своем опыте развития устойчивого туризма в стране.

Представители Государственного агентства по туризму Азербайджана и Азербайджанского бюро по туризму приняли участие в работе ежегодного саммита Туристической ассоциации Азии и Тихого океана (PATA) в Стамбуле, где они рассказали о стратегических подходах к развитию туризма в стране, сообщили в агентстве.

Темой трехдневного мероприятия стала "Вечная мудрость для устойчивого будущего" – именно так развитие мирового туризма охарактеризовали официальные лица государств, а также представители международных туристических организаций и эксперты в этой области, обсудив роль стабильности отрасли как ключевого фактора будущего, передает АЗЕРТАДЖ.

Выступая на межправительственной сессии, председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид рассказал о развитии управления и политики в сфере туризма в стране, а также инновационных подходах и принципах ее устойчивого развития.

Туристические структуры Азербайджана уделили особое внимание разработке и внедрению в стране экологических туристических продуктов, защите ее культурного наследия и новых инициативах в области туризма.