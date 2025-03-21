Иран намерен наладить разносторонние связи с Гонконгом

У Ирана есть значительный потенциал для расширения взаимодействия с Гонконгом, и не только в сфере культуры, уверен министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи.

У Ирана и Гонконга – достаточно большой взаимодополняющий потенциал для расширения взаимодействия, и не только в сфере культуры, заявил сегодня в ходе встречи с гонконгским коллегой Розанной Лоу министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Аббас Салехи, который примет участие в Форуме культурного сотрудничества стран Азии, который пройдет в стране.

В ходе встречи с коллегой иранский министр подчеркнул готовность ИРИ к всесторонне развивать не только культурные, но и медийные и туристические связи с Гонконгом, предложив создать "Азиатский кинофестиваль" и готовности Тегерана принять его первый этап, передает иранское государственное информационное агентство IRNA. Стороны договорились в скором времени проработать все его организационные и технические вопросы, выразив поддержку любым подобным инициативам Ирана.

Также власти Гонконга подчеркнули, что готовы сотрудничать с иранскими деятелями искусства и СМИ страны, а также готовы с удовольствием принимать у себя иранских туристов.