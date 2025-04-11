Вестник Кавказа

Азербайджан поддержал Турцию в связи с землетрясениями в Стамбуле

Азербайджан поддержал Турцию в связи с землетрясениями в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сахиба Гафарова в разговоре с турецким коллегой выразила обеспокоенность землетрясениями в Стамбуле. Слова поддержки направил премьер Турции Али Асадов.

Председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с главой Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Она выразила обеспокоенность в связи с землетрясениями, которые случились сегодня в Стамбуле. Гафарова подчеркнула, что Азербайджан и Турция всегда вместе.

Турецкий коллега в свою очередь выразил благодарность за оказанное внимание и поддержку. Он также рассказал о мерах, которые власти страны приняли для ликвидации последствий.

Помимо этого, сегодня состоялась телефонная беседа между азербайджанским премьером Али Асадовым и вице-президентом республики Джевдетом Йылмазом.

Глава Кабмина Азербайджана тоже выразил обеспокоенность в связи с подземными толчками. Он добавил, что Азербайджан в этот трудный момент находится рядом с Турцией.

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