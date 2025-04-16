Авиарейсов за рубеж из Баку на Курбан-байрам будет больше

В праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который в нынешнем году будет праздноваться 6 июня, из бакинского аэропорта Гейдар Алиев будут назначены дополнительные авиарейсы в Стамбул, Анталью и Дубай.

На рост пассажиропотока, традиционно фиксируемый в главной воздушной гавани Азербайджана – бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев – в дни Праздника жертвоприношения Курбан-байрам, уже отреагировал национальный авиаперевозчик страны авиакомпания AZAL (Азербайджанские авиалинии), сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Компания вводит дополнительные авиарейсы на самых популярных туристических направлениях –самолеты компании полетят в турецкие Стамбул и Анталью, а также в Дубай (ОАЭ), передает АЗЕРТАДЖ.

Авиарейсы AZAL из Баку в Стамбул будут выполнены 5, 6 и 8 июня, в Анталью дополнительные самолеты будут летать ежедневно с 6 по 12 июня, а в Дубай воздушные суда компании отправятся 4, 5, 8 и 9 июня.

Несмотря на обилие дополнительных рейсов, из-за высокого спроса билеты пассажирам в компании посоветовали приобретать заранее, не дожидаясь, когда в продаже останутся лишь достаточно дорогие места в других классах перевозок.