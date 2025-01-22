В Дербенте задержали планировавших нападение на отдел МВД террористов

Силовики провели операцию против членов террористической группировки, которые намеревались совершить нападение на отдел МВД в дагестанском Дербенте. Четверо злоумышленников задержаны, передает пресс-службе управления СК РФ по региону.
Сообщается, что террористы планировали устроить взрыв на территории отдела полиции города, используя самодельные бомбы.
"Пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств"
– СК РФ по Дагестану
По фактам создания террористического сообщества, подготовки теракта, а также изготовления взрывчатки заведено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.