Вестник Кавказа

В Дербенте задержали планировавших нападение на отдел МВД террористов

В Дербенте задержали планировавших нападение на отдел МВД террористов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане пресекли попытку теракта на территории отделения МВД. Четверо террористов задержаны.

Силовики провели операцию против членов террористической группировки, которые намеревались совершить нападение на отдел МВД в дагестанском Дербенте. Четверо злоумышленников задержаны, передает пресс-службе управления СК РФ по региону. 

Сообщается, что террористы планировали устроить взрыв на территории отдела полиции города, используя самодельные бомбы.

"Пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств"

– СК РФ по Дагестану 

По фактам создания террористического сообщества, подготовки теракта, а также изготовления взрывчатки заведено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.

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