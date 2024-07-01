В Дербенте в апреле откроются платные парковки

В апреле в Дербенте начнут работу платные парковки. Оставить машину на час можно будет за 25 рублей.

В Дербенте заработают платные парковки с 15 апреля, поведали в городской администрации.

Сообщается, что плата составит 25 рублей в час, парковка будет доступна с 8:00 до 23:00. Парковочные места появятся на улицах Гаджи Алиева и Эмира Пашабеков.

Припарковать автомобиль безвозмездно можно будет в первые 15 минут. Также без оплаты могут остановиться автомобили специальных служб и граждан с ограниченными возможностями.

Отмечается, что средства пойдут на ремонт и строительство новых автодорог. Власти отмечают, что нововведение должно благоприятствовать транспортной ситуации в городе.