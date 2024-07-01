Вестник Кавказа

В Дербенте в апреле откроются платные парковки

В Дербенте в апреле откроются платные парковки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В апреле в Дербенте начнут работу платные парковки. Оставить машину на час можно будет за 25 рублей.

В Дербенте заработают платные парковки с 15 апреля, поведали в городской администрации. 

Сообщается, что плата составит 25 рублей в час, парковка будет доступна с 8:00 до 23:00. Парковочные места появятся на улицах Гаджи Алиева и Эмира Пашабеков. 

Припарковать автомобиль безвозмездно можно будет в первые 15 минут. Также без оплаты могут остановиться автомобили специальных служб и граждан с ограниченными возможностями. 

Отмечается, что средства пойдут на ремонт и строительство новых автодорог. Власти отмечают, что нововведение должно благоприятствовать транспортной ситуации в городе.

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