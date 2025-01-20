Вестник Кавказа

Дербент обзаведется музеем археологии

Дербент обзаведется музеем археологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В крепости Нарын-кала появится музей археологии. В нем можно будет увидеть предметы VI века, арабского периода и эпохи Дербентского эмирата.

Глава музея заповедника в Дербенте Велиюлла Фаталиев рассказал о скором появлении первого музея археологии на территории исторического комплекса Нарын-кала.

Он отметил, что заведение распахнет свои двери для посетителей в апреле текущего года. Фаталиев подчеркнул, что в музее будет представлено свыше 500 предметов.

Руководитель заповедника сообщил, что музейные экспонаты будут связаны с хозяйственной деятельностью и бытовым укладом жителей древнего поселения.

Отмечается, что в музее представят предметы, которое относятся к времени возведения оборонительной системы VI века, артефакты арабского периода и эпохи Дербентского эмирата.

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