Дербент обзаведется музеем археологии

В крепости Нарын-кала появится музей археологии. В нем можно будет увидеть предметы VI века, арабского периода и эпохи Дербентского эмирата.

Глава музея заповедника в Дербенте Велиюлла Фаталиев рассказал о скором появлении первого музея археологии на территории исторического комплекса Нарын-кала.

Он отметил, что заведение распахнет свои двери для посетителей в апреле текущего года. Фаталиев подчеркнул, что в музее будет представлено свыше 500 предметов.

Руководитель заповедника сообщил, что музейные экспонаты будут связаны с хозяйственной деятельностью и бытовым укладом жителей древнего поселения.

Отмечается, что в музее представят предметы, которое относятся к времени возведения оборонительной системы VI века, артефакты арабского периода и эпохи Дербентского эмирата.