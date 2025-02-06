За все время работы месторождения "Шахдениз" было добыто 237 млрд кубометров газа

Объемы газа и газового конденсата, добытого на азербайджанском месторождении "Шахдениз" за период с его запуска и по сегодняшний день, назвал вице-президент компании bp.

В общей сложности за все время функционирования месторождения "Шахдениз" (Азербайджан) оно дало порядка 237 млрд стандартных кубометров газа. Такую информацию предоставил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Он также назвал цифры по газовому конденсату. По словам Асланбейли, за тот же самый период с месторождения "Шахдениз" было получено 49 млн т (около 394 млн баррелей) конденсата.

Вице-президент bp отметил, что объем инвестиций компании и ее партнеров (по консорциуму) составил порядка $30 млрд капитальных затрат. При этом большая часть была направлена на осуществление проекта "Шахдениз-2".

Асланбейли сообщил также, что на конец минувшего года доход от проекта "Шахдениз-2", который поступает в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), превысил $7,7 млрд.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" было запущено в 2006 году.