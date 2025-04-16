Вестник Кавказа

Генсек ОБСЕ посетит Азербайджан

Генсек ОБСЕ посетит Азербайджан
© Фото: ОБСЕ/ МИД Финляндии
25 апреля генсек ОБСЕ Синирлиоглу посетит Азербайджан, где встретится с главой МИД страны Джейхуном Байрамовым.

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан 25 апреля, сообщают СМИ.

В рамках визита запланирована встреча с главой дипломатии Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее Феридун Синирлиоглу совершил поездки в Армению и Грузию. В Грузии генсек ОБСЕ встретился с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, а также с премьером страны Ираклием Кобахидзе. 

В Армении  Синирлиоглу провел встречу с главой МИД республики Араратом Мирзояном, в рамках которой стороны обсудили нормализацию между Баку и Ереваном.

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