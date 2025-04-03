Кобахидзе обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе

В Тбилиси прошла встреча премьер-министра Грузии Кобахидзе и генсека ОБСЕ Синирлиоглу. Они обсудили сотрудничество и установление стабильности на Южном Кавказе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Тбилиси, рассказали в пресс-службе грузинского правительства.

"Поблагодарил Генерального секретаря за визит в Грузию и тесное сотрудничество"

- Ираклий Кобахидзе

Собеседники обсудили сотрудничество Грузии с ОБСЕ. Ираклий Кобахидзе подчеркнул приверженность Тбилиси демократическим принципам, правам человека и верховенству закона.

Также они уделили внимание важности мира и стабильности на Южном Кавказе и усилиям, которые предпринимает Грузия этом направлении.

Напомним, что накануне Феридун Синирлиоглу встретился с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. Она назвала его визит в Тбилиси важным посланием в шагом в направлении сотрудничества.