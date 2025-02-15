Визит генсека ОБСЕ в Грузии вызвал истерику у оппозиции – Вольский

Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил, что визит генсека ОБСЕ Синирлиоглу в Тбилиси вызвал истерику у оппозиционных сил. Он назвал несколько причин, почему это плохо.

Визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Тбилиси вводит грузинскую оппозицию в состояние истерики, заявил журналистам вице-спикер парламента Гия Вольский.

"Это практически вводит оппозицию в состояние истерики. Это плохо, с одной стороны, потому что люди, называемые политическими субъектами, объединениями людей, не воспринимают реальность. А во-вторых, это плохо, потому что тема дестабилизации в Грузии все еще остается на повестке дня"

- Гия Вольский

Он подчеркнул, что определенное событие должно положить конец дестабилизации в Грузии, и визит генсека ОБСЕ отлично для этого подходит.

Ранее одна из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили прокомментировала слова "Грузинской мечты" о том, что визит генсека ОБСЕ означает признание полномочий их правительства. Она отметила, что организация сотрудничает со всеми странами-членами, несмотря на существующий там режим, поэтому говорить о легитимации нельзя.

Также, по ее мнению, ни генсек ОБСЕ, ни кто-либо другой не способен сдвинуть с мертвой точки какой-либо процесс в Грузии.