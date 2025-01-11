Глава МИД Грузии оценила визит генсека ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Синирлиоглу прибыл в Тбилиси и встретился с главой МИД Грузии Бочоришвили. Она назвала его визит важным посланием и шагом в направлении укрепления безопасности Европы и сотрудничества.

Визит генерального секретарь ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Грузию – важное послание, которое подтверждает готовность к сотрудничеству, заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили на пресс-конференции.

Сейчас Феридун Синирлиоглу находится в Тбилиси. Первая его официальная встреча прошла с главой МИД Грузии Бочоришвили, позже он встретится с другими членами правительства и парламента страны.

"Ваш визит в Грузию, генеральный секретарь, является важным посланием и важным шагом. Грузия – страна-участница ОБСЕ, для которой забота о европейской безопасности и сотрудничестве наиболее релевантна и важна"

- Мака Бочоришвили

Она поблагодарила Синирлиоглу за его визит в Грузию, который стал его первым зарубежным визитом в качестве генсека ОБСЕ, и отметила, что спустя 50 лет с момента основания у организации должна быть возможность работать во имя безопасности Европы.

Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ также обсудили ситуацию и вызовы на Южном Кавказе. Мака Бочоришвили подчеркнула, что дискуссии по Грузии должны проводится в рамках организации.

"Грузия хочет мира и стабильности в регионе. Соответственно, я еще раз подчеркиваю стойкость мирной политики правительства Грузии"

- Мака Бочоришвили

В ходе пресс-конференции также была отмечена важность недавней встречи в Тбилиси на уровне заместителей министров глав МИД Грузии, Армении и Азербайджана.