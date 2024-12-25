Генсек ОБСЕ прибыл в Грузию

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл в Грузию. В Тбилиси он проведет переговоры с главой МИД Макой Бочоришвили.

Сегодня проходит визит генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Грузию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства иностранных дел Грузии.

В нем говорится, что в программу визита входят переговоры с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. После них грузинский дипломат и Синирлиоглу выступят с совместными заявлениями для прессы.

Кроме того, генсек ОБСЕ проведет встречи с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной ветвей власти Грузии.

Стоит отметить, что в воскресенье Синирлиоглу был в Армении. В Ереване он провел встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.

Напомним, что Феридун Синирлиоглу был избран новым генсеком ОБСЕ в декабре прошлого года. Ранее дипломат работал министром иностранных дел Турции. Кроме того, он занимал пост постпреда Турции при ООН.