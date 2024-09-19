Россия выразила недовольство ролью ОБСЕ в украинском конфликте, но считает визит ее генсека в Москву Феридуна Синирлиоглу позитивным шагом.

11 марта 2024 года Москва стала местом важной дипломатической встречи: генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу был принят министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Визит Синирлиоглу, ранее занимавшего должность главы МИД Турции, является значимым событием на фоне непростой геополитической ситуации в регионе и массированных атак украинских беспилотников на российскую столицу.

Совершая визит в Россию, новый генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, как заявляют представители российской стороны, стремился к открытому диалогу, который за последние годы оказался под угрозой из-за напряженных отношений между Россией и Западом. Сам генсек так оценил свою поездку: "Россия - это очень важный партнер в рамках ОБСЕ. Я хотел бы продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе. Поэтому я здесь".

Основной целью визита стало обсуждение текущей ситуации в ОБСЕ и восстановления конструктивного диалога между организацией и ее ключевым участником - Россией. Несмотря на такой настрой, атмосфера встречи быстро омрачилась из-за внешних обстоятельств. Утрос более 300 украинских беспилотников обрушились на Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула связь между визитом и атаками: "Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов". Она сообщила, что иностранного дипломата повезли на место падения БПЛА, "чтобы он не из сводок, которые ему в том числе делают те, кто спонсирует киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле".

На встрече с Синирлиоглу Лавров раскритиковал текущую роль ОБСЕ, заявив, что "организация находится в глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза". Он также сослался на "незавидное наследство", доставшееся Синирлиоглу: "За предшествующие годы Запад запретил себе вступать с РФ в диалог", что, по его мнению, негативно отразилось на способности организации выполнять свои функции. Генсек согласился с Лавровым, отметив необходимость совместной работы над восстановлением эффективности ОБСЕ.

Ключевой момент обсуждения Лаврова и Синирлиоглу касался участия ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта. Лавров с сожалением отметил, что "пока таких планов участия ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса нет". Процесс урегулирования, по его мнению, даже не начинался. Это заявление отразило общую настороженность и недовольство российской стороны ролью ОБСЕ как посредника.

Претензии Москвы к международной организации обозначил и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ "не сыграла никакой роли" в предотвращении боевых действий на Украине, "хотя могла это сделать". По его словам, действия Запада лишь усугубили кризис и конфликт.

Переговоры между Лавровым и Синирлиоглу указывают не только на текущее состояние дел в ОБСЕ, но и на возможности для будущих контактов с Москвой, несмотря на наличие множества преград. Генеральный секретарь ОБСЕ выразил намерение реанимировать пошатнувшуюся роль организации: "Наша общая задача привести организацию в соответствующее состояние".

Визит Синирлиоглу демонстрирует, что, несмотря на обострение конфликтов и недопонимание, остается надежда на восстановление диалога между Россией и ОБСЕ. Последствия данной встречи могут оказать влияние на усилия по мирному урегулированию и обеспечению безопасности в регионе.

Приезд председателя ОБСЕ в Россию является историческим - первым с начала специальной военной операции. По данным МИД РФ, очные контакты высокого уровня с руководством организации в последнее время сводились к кратким беседам на полях ряда министерских мероприятий, в том числе совещаний министров иностранных дел организации.

Глобально надо понимать, что переговоры Лаврова и Синирлиоглу - не какая-то индивидуальная попытка ОБСЕ внести вклад в украинский конфликт, а следствие тренда, запущенного администрацией Дональда Трампа, хотя некоторые мировые лидеры, как Эммануэль Макрон и Кир Стармер, по-прежнему занимаются провокацией и эскалацией. На их фоне ОБСЕ может еще рассматриваться как игрок, вносящий положительный вклад в мирный процесс.

Ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Мехти Мехтиев полагает, что в новых условиях ОБСЕ имеет шансы стать платформой для примирения Запада и России.

"Приезд генсека ОБСЕ в Москву после продолжительного перерыва может сигнализировать о возможной разрядке не только в самой Европе, но и на всем Глобальном Севере, так как в эту организацию входят еще и США и Канада. Однако дело не только в самой разрядке, но и в планах создания новой системы безопасности, отсутствие которой привело к началу СВО", - рассказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

"По сути, это может означать признание ОБСЕ своих ошибок, потому что систематическое игнорирование обстрелов Донбасса привело к тому, что военный конфликт перешел в новую фазу в 2022 году. Сейчас, когда перспективы НАТО весьма мрачны, ОБСЕ может стать для Запада площадкой для примирения с Россией", - ожидает Мехти Мехтиев.