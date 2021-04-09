Вестник Кавказа

ОБСЕ: Россия – важный партнер

ОБСЕ: Россия – важный партнер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ОБСЕ назвали Россию важным партнером. Генсек заявил, что организация готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, находящийся в Москве с визитом, назвал Россию важным партнером в рамках ОБСЕ.

Генеральный секретарь организации отметил, что прибыл в Россию, поскольку желает продолжать работать с Москвой по вопросам мира и безопасности в Европе.

Синирлиоглу подчеркнул, что ОБСЕ готова поддержать любые усилия, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий.

В свою очередь глава российской дипломатии Сергей Лавров сказал, что Москва расценивает визит генсека ОБСЕ как символический шаг к возвращению к истокам организации.

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