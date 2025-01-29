Вестник Кавказа

Азербайджан с начала года нарастил торговлю с Китаем

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе государственного визита президента Азербайджана в Пекин было подписано множество документов, которые закрепляют и углубляют стратегическое партнерство двух стран, при этом Азербайджан уже нарастил объем торговых операций с Китаем.

Только за первую декаду 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем вырос на 37,4% и составил $1,02 млрд, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Рост товарооборота между двумя странами составил $279,8 млн, а торговый оборот с Китаем за этот период составил 8,54% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана: Поднебесная вышла на четвертое место по этому показателю, передает Trend.

Всего за январь-март текущего 2025 года Азербайджан отправил в Китай своей продукции на $23,2 млн, что на $18,2 млн, или в 4,6 раза больше по сравнению с тем же периодом минувшего 2024 года.

В целом в первом квартале этого года объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос на 24,3%, до $12 млрд.

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