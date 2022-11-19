Вестник Кавказа

Туркменистану прочат удвоение газодобычи

Туркменистану прочат удвоение газодобычи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через четверть века Туркменистан станет добывать в два раза больше газа, покупателями которого станут Китай и Индия, прогнозирует генсек Форума стран-экспортеров газа Мохаммед Хамель.

В скором времени Туркменистан может стать крупным добытчиком природного газа, спрос на который будут "подогревать" страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), считает генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммед Хамель.

"Мировое потребление природного газа достигло максимума в 2024 году, внеся 35% в рост первичного предложения энергии. Прогнозируется, что оно будет расти ежегодно на 2% в 2025-2026 гг, а в долгосрочной перспективе спрос увеличится на 32% к 2050 году"

- Мохаммед Хамель

Страны АТР формируют более половины этого спроса, а Китай и Индия станут двумя крупнейшими его потребителями, уверен генсек ФСЭГ, передает "Интерфакс".

В то же время Туркменистан располагает всеми возможностями до 2050 года удвоить добычу "голубого топлива", доведя ее с нынешних 77,6 млрд как минимум до 150 млрд кубометров.

Это – вполне выполнимая задача: с учетом запасов газового месторождения Галкыныш с началом его разработки и развитием сети трубопроводов страна способна добывать и больше, отметил Хамель.

Природный газ уже составляет около 28% энергобаланса Туркменистана. Что касается потребителей, то проблем с ними не будет: к 2050 году Китай нарастит его потребление до 660 млрд кубометров, а в Индии спрос на газ увеличится более чем вдвое, до 230 млрд кубометров, а строящийся трубопровод ТАПИ и Транскаспийский газопровод еще больше укрепят роль Туркмении как основного поставщика природного газа, уточнил генсек ФСЭГ.

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