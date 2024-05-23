Зачем Турции газ и откуда она его получает?

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что страна продвигается к достижению энергетической независимости благодаря разработке газового месторождения Сакарья в Черном море, которое уже обеспечивает газом более 4 млн домов. Расскажем, насколько сегодня энергонезависима Турция, откуда она берет газ и где его разрабатывает.

Есть ли газ в Турции?

Поиски газа в Турции начались еще в середине 1930-х годов, однако в то время очень мало газа было найдено на территории Республики. По данным Анкары, на сегодняшний день, доказанные запасы газа в Черном море составляют более 700 млрд кубометров, при этом ежегодное потребление колеблется в пределах от 50 до 60 млрд кубометров.

Самое большое месторождение газа в Турции - Сакарья в Черном море. Сегодня добыча на нем составляет 9,5 млн кубометров газа в день, что обеспечивает 4 млн домохозяйств в стране.

Зачем Турции газ?

На природный газ в Турции приходится более четверти энергопотребления, при этом большую часть газа страна импортирует. По состоянию на 2024 год, Турция с населением в 85 млн человек - 16-й в мире потребитель природного газа. Большая часть газа нужна для населения, 80% которого имеют к нему доступ. В среднем, на закупку газа Турция ежегодно тратит более $50 млрд. Стоимость кубометра газа для обычных потребителей в Турции составляет около 10 лир или чуть более 21 рубля за кубометр.

Откуда Турция получает газ?

Турция закупает газ у нескольких стран. Традиционный и самый давний поставщик газа в Турцию - это Россия.

Российский газ в Турцию поступает с 1986 года. На сегодняшний день 42,7% всего турецкого импорта газа обеспечивается Россией. На втором месте после России Азербайджан. На азербайджанский газ приходится 20,3% турецкого импорта. Третий в списке стран-поставщиков газа в Турцию - Алжир. Он обеспечивает 11,86% поставок. Иран на четвертом месте с долей в 10,71% США тоже поставляют газ в Турцию. Они обеспечивают 7,95% турецкого импорта газа.

Среди других турецких поставщиков Нигерия, Катар и Туркменистан. Осенью 2024 года Турецкая Республика подписала 10-летний контракт на поставку СПГ с британской компанией Shell.

Какой газ покупает Турция?

Основная часть газа, который покупает Турция, это трубопроводный газ.

Из России газ в Турцию поступает по газопроводам ”Голубой поток” и ”Турецкий поток”, которые проходят по дну Чёрного моря.

Азербайджанский газ Турция получает по Трансанатолийскому (TANAP) и Южно-Кавказскому газопроводу, проходящим через Грузию.

Иранский газ поступает по газопроводу ”Тебриз-Анкара”.

Газ из других стран поступает в Турцию в виде грузов СПГ (сжиженный природный газ).

Турция как транзитная страна и экспортер

Турция - транзитная страна, то есть через неё газ поступает в другие, в первую очередь, европейские государства. По газопроводам TAP, TANAP и Южно-Кавказскому газопроводу газ в Европу через территорию Турции поставляет Азербайджан, а по Трансбалканскому газопроводу и ”Турецкому потоку” российский газ отправлялся в Балканские страны.

Кроме того, Турция использует свои СПГ-мощности для экспорта газа. В 2023 году, в частности, страна подписала с Болгарией контракт на поставки газа через СПГ-терминалы.

Еще один газовой проект, который Турция стремится осуществить - это создание газового хаба. Физический газовый хаб - это место, где пересекаются несколько газопроводов, а также есть СПГ-терминалы. Обычно в газовом хабе устанавливаются цены на газ, который затем поставляется в разные страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газовые проекты за рубежом

Полагаясь, в первую очередь, на импорт газа и разработку собственных месторождений, в первую очередь, месторождения Сакарья, добыча на котором, как планирует руководство страны, к 2028-му году будет полностью удовлетворять бытовой спрос на газ в стране, Турция также развивает газовое партнёрство с зарубежными странами.

В начале апреля Турция и Пакистан подписали соглашение об участии в торгах на получение права на разведку шельфовых месторождений газа (40 блоков/участокв) в Пакистане

Также в начале апреля 2025 года Турция и Сомали заключили соглашение на разведку нефти и газа на трёх сомалийских участках площадью в 16 тысяч квадратных километров.

по словам Алпарслана Байрактара, в мае этого года Турция планирует подписать соглашение с одной из международных компаний на разведку газа в черноморском участке Болгарской экономической зоны.

Также Турция рассматривает возможность сотрудничества с Сирией по газовым проектам.

Зарубежными энергетическими проектами Турции, представляя интересы правительства страны, занимается компания TPAO - Турецкая нефтяная корпорация.