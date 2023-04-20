Турция разрабатывает месторождение «Сакарья» в Черном море

Турция начала бурение очередной разведочной скважины на месторождении «Сакарья» в Черном море. Планируется, что суточная добыча месторождения составит 40 млн куб м.

Турецкие специалисты приступили к бурению новой разведочной скважины на газовом месторождении «Сакарья» в Черном море. Планируется, что суточная добыча на месторождении составит 40 млн куб м.

«Буровое судно Fatih начало бурение новой скважины "Гектепе-2" на газовом месторождении "Сакарья". Наращивая добычу газа с одной стороны, мы продолжим разведку на новых участках»

– министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Напомним, что данное месторождение было открыто четыре года назад после бурения сверхглубоководной разведочной скважины TUNA-1.

Влияние на региональную политику и экономику

Открытие новых газовых месторождений в Черном море может иметь значительное влияние на региональную политику и экономику. Успех этой разведки не только укрепит позицию Турции на энергетической арене, но и создаст новые возможности для развития местной экономики и привлечения инвестиций в регион.