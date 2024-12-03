Ханкенди примет очередной саммит ОЭС

Очередной, XVII саммит ОЭС пройдет в 2025 году в Ханкенди. Его проведение анонсировал замначальника Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана Ровшан Мирзаев.
С соответствующим заявлением он выступил на конференции "Азербайджан и ОЭС: Возможности и перспективы".
"Тема нынешнего года будет посвящена устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству, адаптированному к изменениям климата"
– Мирзаев
Стоит отметить, что предыдущий саммит ОЭС прошел в 2023 году. Тогда событие принял Ташкент.
Напомним, что Организация экономического сотрудничества была создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией. Она выступает преемницей Организации регионального сотрудничества по развитию, которая действовала в период 1964-1979 годов.
В состав ОЭС входят Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан.