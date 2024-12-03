Вестник Кавказа

Ханкенди примет очередной саммит ОЭС

Ханкенди примет очередной саммит ОЭС
© Фото: ОЭС
Ближайший саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоится в азербайджанском городе Ханкенди. Он будет посвящен устойчивому развитию.

Очередной, XVII саммит ОЭС пройдет в 2025 году в Ханкенди. Его проведение анонсировал замначальника Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана Ровшан Мирзаев.

С соответствующим заявлением он выступил на конференции "Азербайджан и ОЭС: Возможности и перспективы".

"Тема нынешнего года будет посвящена устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству, адаптированному к изменениям климата"

– Мирзаев

Стоит отметить, что предыдущий саммит ОЭС прошел в 2023 году. Тогда событие принял Ташкент.

Напомним, что Организация экономического сотрудничества была создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией. Она выступает преемницей Организации регионального сотрудничества по развитию, которая действовала в период 1964-1979 годов.

В состав ОЭС входят Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан.

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