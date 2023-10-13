Израиль в Газе взял под контроль военный лагерь ХАМАС

Операция израильской армии в секторе Газа продолжается. Сегодня ЦАХАЛ сообщает о контроле над военным лагерем ХАМАС и ликвидации Джамаля Муссы.
Операция ЦАХАЛ в секторе Газа продолжается, она ведется как наземно, так и с воздуха.
"Сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа"
– ЦАХАЛ
Таким образом, под контролем израильской армии оказались наблюдательные посты боевиков и подземные туннели.
За минувшие сутки истребители ЦАХАЛа ударили по 450 различным объектам ХАМАС.
"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях"
– ЦАХАЛ
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