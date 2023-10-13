Вестник Кавказа

Израиль в Газе взял под контроль военный лагерь ХАМАС

Израиль в Газе взял под контроль военный лагерь ХАМАС
Операция израильской армии в секторе Газа продолжается. Сегодня ЦАХАЛ сообщает о контроле над военным лагерем ХАМАС и ликвидации Джамаля Муссы.

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа продолжается, она ведется как наземно, так и с воздуха.

"Сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа"

– ЦАХАЛ

Таким образом, под контролем израильской армии оказались наблюдательные посты боевиков и подземные туннели.

За минувшие сутки истребители ЦАХАЛа ударили по 450 различным объектам ХАМАС.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях"

– ЦАХАЛ

 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1005 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы