Москва и Тегеран подтвердили настрой на создание сухопутных газовых коридоров

Иран остается для России надежным стратегическим партнером, сообщил Александр Новак. Он подчеркнул, что Москва готова посодействовать расширению экономических связей между ЕАЭС и Исламской Республикой.

Россия и Иран готовы продолжать работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров. Об этом сказано в сообщении, распространенном кабмином РФ после переговоров российского вице-премьера и глава Миннефти Исламской Республики.

"Александр Новак отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном. Также стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран"

– пресс-служба кабмина

В ходе разговора было подчеркнуто, что страны успешно взаимодействуют в рамках сделки ОПЕК+ и на платформе ФСЭГ.

На встрече с Мохсеном Пакнежадом российский вице-премьер также отметил, что Тегеран по-прежнему остается надежным стратегическим партнером Москвы.

"Отношения наших стран поступательно укрепляются и расширяются по всем ключевым направлениям сотрудничества. Иран является единственным партнером России за пределами стран СНГ, который обладает высоким статусом сразу в трех международных организациях"

– Александр Новак

Он напомнил, что Иран входит в ШОС и БРИКС, а также обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС