Вестник Кавказа

Москва и Тегеран подтвердили настрой на создание сухопутных газовых коридоров

Москва и Тегеран подтвердили настрой на создание сухопутных газовых коридоров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран остается для России надежным стратегическим партнером, сообщил Александр Новак. Он подчеркнул, что Москва готова посодействовать расширению экономических связей между ЕАЭС и Исламской Республикой.

Россия и Иран готовы продолжать работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров. Об этом сказано в сообщении, распространенном кабмином РФ после переговоров российского вице-премьера и глава Миннефти Исламской Республики.

"Александр Новак отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном. Также стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран"

– пресс-служба кабмина

В ходе разговора было подчеркнуто, что страны успешно взаимодействуют в рамках сделки ОПЕК+ и на платформе ФСЭГ.

На встрече с Мохсеном Пакнежадом российский вице-премьер также отметил, что Тегеран по-прежнему остается надежным стратегическим партнером Москвы.

"Отношения наших стран поступательно укрепляются и расширяются по всем ключевым направлениям сотрудничества. Иран является единственным партнером России за пределами стран СНГ, который обладает высоким статусом сразу в трех международных организациях"

– Александр Новак

Он напомнил, что Иран входит в ШОС и БРИКС, а также обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудничество в космической сфере с Россией намерен укрепить Иран

Сотрудничество в космической сфере с Россией намерен укрепить Иран

Дагестан и Иран нацелились на укрепление сотрудничества в туризме

Дагестан и Иран нацелились на укрепление сотрудничества в туризме

Россия и Иран создадут ассоциацию портов и грузоперевозчиков

Россия и Иран создадут ассоциацию портов и грузоперевозчиков

Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан

Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан

Из Ирана в Дагестан отправился первый чартерный рейс

Из Ирана в Дагестан отправился первый чартерный рейс

Тегеран намерен увеличить транзит грузов между РФ и Ираном

Тегеран намерен увеличить транзит грузов между РФ и Ираном

Россия стала стратегическим партнером Ирана

Россия стала стратегическим партнером Ирана

Тегеран обсудит с Москвой и Пекином угрозу восстановления санкций ООН

Тегеран обсудит с Москвой и Пекином угрозу восстановления санкций ООН

Песков призвал США и Иран решить вопросы дипломатией

Песков призвал США и Иран решить вопросы дипломатией

Российско-иранское сотрудничество находится на пике – глава МИД Ирана

Российско-иранское сотрудничество находится на пике – глава МИД Ирана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы