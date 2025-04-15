Билетов на первый самолет в Сухум почти не осталось

Авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая. На первый рейс Москва-Сухум почти не остается билетов, предупредили в республике.

В Абхазии отметили, что авиарейсы в Сухум пользуются популярностью у россиян.

Первый самолет из Москвы в абхазскую столицу отправится 1 мая, второй рейс состоится 3 мая. На рейс в Сухум 1 мая раскуплены практически все билеты, сообщил сегодня министр энергетики Абхазии Батал Мушба.

Обратные рейсы пока не столь востребованы - билеты в Москву из Сухума на праздничные первомайские выходные еще доступны путешественникам.

Приобрести билеты на самолет в Абхазию россияне могут с 15 апреля.