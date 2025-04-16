Вестник Кавказа

Трамп назвал пользу от возможного консенсуса с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Глава Белого дома прокомментировал ход переговоров с Ираном по ядерному соглашению. По словам Дональда Трампа, они идут хорошо.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, какую пользу может принести достижение соглашения с Ираном по ядерному вопросу.

Он подчеркнул, что эта сделка позволила бы сохранить жизни многим людям.

"Мы могли бы иметь очень хорошее решение. И сохранено было бы много жизней"

– глава Белого дома

Он также указал на то, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут очень хорошо.

"Думаю, дела у нас применительно к Ирану обстоят очень хорошо. У нас идут очень серьезные встречи. Но есть только два варианта [исхода]. И один из вариантов не является хорошим" 

– Дональд Трамп

Ранее в этом месяце состоялось два раунда ирано-американских переговоров, посвященных ядерной сделке и отмене санкций против Исламской Республики. Первый раунд прошел в Омане, а второй – в Италии. Третий раунд снова пройдет в Омане, он запланирован на ближайшую субботу.

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