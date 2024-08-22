Иран сделает ядерную программу прозрачнее в обмен на снятие санкций

Иран готов сделать ядерную программу прозрачнее, если будут сняты санкции, заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани на сегодняшней пресс-конференции.
"Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие в обмен на снятие санкций"
- Фатеме Мохаджерани
С ее слов, снятие санкций положительно повлияет на благополучие граждан Ирана.
Фатеме Мохаджерани также считает, что заключение выгодной для Ирана ядерной сделки возможно в ближайшее время. При этом во время переговоров Тегерану необходимо отстаивать национальные интересы. Все раунды переговоров с США, которые успели состояться, проходили хорошо и конструктивно, отметила представитель иранского правительства.
Напомним, что второй и пока последний раунд переговоров Ирана и США состоялся 19 апреля в Риме. Делегацию от Тегерана возглавлял глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. На встрече сторонам удалось договориться о целях и принципах нового соглашения об иранской ядерной программе.