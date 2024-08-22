Иран сделает ядерную программу прозрачнее в обмен на снятие санкций

Ядерная программа Ирана станет более прозрачной при условии, если будут сняты санкции. Об этом заявила представитель правительства ИРИ Мохаджерани.

Иран готов сделать ядерную программу прозрачнее, если будут сняты санкции, заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие в обмен на снятие санкций"

- Фатеме Мохаджерани

С ее слов, снятие санкций положительно повлияет на благополучие граждан Ирана.

Фатеме Мохаджерани также считает, что заключение выгодной для Ирана ядерной сделки возможно в ближайшее время. При этом во время переговоров Тегерану необходимо отстаивать национальные интересы. Все раунды переговоров с США, которые успели состояться, проходили хорошо и конструктивно, отметила представитель иранского правительства.

Напомним, что второй и пока последний раунд переговоров Ирана и США состоялся 19 апреля в Риме. Делегацию от Тегерана возглавлял глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. На встрече сторонам удалось договориться о целях и принципах нового соглашения об иранской ядерной программе.